16:03, 10 апреля 2026Путешествия

Российские отели достигли лимита в повышении цен на проживание

Эксперт Адамов: Возможности для повышения цен в отелях практически исчерпаны
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российские отели достигли лимита в возможности повышения тарифов на проживание. Об этом сообщил туристический портал TourDom.

По результатам исследования независимого эксперта Якова Адамова, гостиницы в России активно поднимали цены пока рос спрос на размещение. В некоторых регионах это привело к скачку стоимости до 20-40 процентов от года к году. Однако на данный момент турпоток замедляется, поэтому рост цен начал опережать реальную потребность. «Рынок больше не дефицитный — возможности для повышения цен практически исчерпаны», — объяснил эксперт.

Адамов подчеркнул, что туристы стали более избирательны — они сравнивают цены. Если стоимость отдыха внутри страны приближается к альтернативам за границей, то россияне могут отдать предпочтение зарубежным курортам. В подобных условиях новое повышение цен скажется на малой загрузке гостиниц.

При этом потенциал для развития бизнеса остается за счет конкуренции: отели будут вынуждены предлагать лучший сервис и скидки в борьбе за клиента. «Нужно ювелирное управление доходами, маркетингом и издержками. Период легких денег и безудержного роста закончился вместе с периодом, когда рынок прощал управленческую импотенцию», — добавил турэксперт.

Ранее стало известно, что отели «для богатой жизни» в Таиланде снизили цены до 50 процентов. Так, неделя отдыха на вилле пятизвездочного отеля SINAE Phuket Luxury Hotel в конце мая будет стоить 140,1 тысячи рублей.

