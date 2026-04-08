12:05, 8 апреля 2026

Отели «для богатой жизни» в Таиланде снизили цены до 50 процентов

Алина Черненко

Фото: Nalidsa / Shutterstock / Fotodom

На популярном у россиян тайском курорте Пхукет отмечается традиционное снижение цен — скидки на проживание в отелях «для богатой жизни» на май и летние месяцы достигают 50 процентов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, неделя отдыха на вилле пятизвездочного отеля SINAE Phuket Luxury Hotel в конце мая будет стоить 140,1 тысячи рублей, в то время как зимой за него пришлось бы отдать около 300 тысяч рублей. А неделя на вилле в пятизвездочном отеле Island Escape Burasari на острове Коконат обойдется в 201 тысячу рублей вместо 500 тысяч рублей в зимний период.

Кроме того, за 589 тысяч вместо 800 тысяч рублей получится отдохнуть на вилле в популярном у состоятельных россиян Trisara Villas & Residences Phuket.

Цены на пакетные туры на Пхукет летом тоже ниже, чем зимой, добавили в АТОР. Однако из-за высокой стоимости перелета итоговая цена в сравнении с зимой уменьшается не так сильно, как тарифы в отелях.

Ранее Таиланд попал в рейтинг самых популярных у россиян направлений отдыха за границей на майские праздники. В эту страну Азии есть прямые рейсы, и туда не нужна виза.

