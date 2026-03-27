07:03, 27 марта 2026

Названы самые популярные у россиян направления отдыха за границей на майские праздники

Турэксперт Горин назвал Турцию и Египет популярными направлениями на майские
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Турция и Египет популярны у россиян на майские праздники, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас уже видны предпочтения наших туристов по бронированиям. Среди зарубежных путешествий четко выделяются Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Мальдивы. Здесь есть прямые авиационные рейсы. Эти все страны безвизовые, и по ним расширилось предложение по авиационной перевозке», — рассказал Горин.

Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин пообещал, что российские туристы приятно удивятся ценам на номера в отелях страны во время майских праздников.

По его словам, прирост стоимости год к году оказался минимальным, составив 4-5 процентов. Более того, в некоторых регионах цены даже снизились или не изменились вовсе.

    Последние новости

    Трамп отложил удары по энергетике Ирана на десять дней. Что заставило президента США передумать?

    Лавров объяснил разницу конфликтов в Иране и на Украине

    Названы самые популярные у россиян направления отдыха за границей на майские праздники

    Внешность 57-летнего Хью Джекмана на новых фото вызвала споры в сети

    Мужчинам назвали три табу во время секс-переписки

    Названа главная угроза ядерным объектам Ирана

    ВСУ предупредили о новом ударе из-за властей Украины

    Россиянам рассказали о нюансах устройства на несколько работ сразу

    Москвичам рассказали, как часто девочек в столице называют «цветочными» именами

    В Москве началось строительство нового здания национального центра «Россия»

    Все новости
