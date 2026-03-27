Названы самые популярные у россиян направления отдыха за границей на майские праздники

Турэксперт Горин назвал Турцию и Египет популярными направлениями на майские

Турция и Египет популярны у россиян на майские праздники, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас уже видны предпочтения наших туристов по бронированиям. Среди зарубежных путешествий четко выделяются Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Мальдивы. Здесь есть прямые авиационные рейсы. Эти все страны безвизовые, и по ним расширилось предложение по авиационной перевозке», — рассказал Горин.

Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин пообещал, что российские туристы приятно удивятся ценам на номера в отелях страны во время майских праздников.

По его словам, прирост стоимости год к году оказался минимальным, составив 4-5 процентов. Более того, в некоторых регионах цены даже снизились или не изменились вовсе.