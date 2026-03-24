19:14, 24 марта 2026

Россиян пообещали удивить ценами на отели во время майских праздников

Зарина Дзагоева
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Эксперт пообещал, что российские туристы приятно удивятся ценам на номера в отелях страны во время майских праздников. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По его словам, прирост стоимости год к году оказался минимальным, составив 4-5 процентов. Более того, в некоторых регионах цены даже снизились или не изменились вовсе. «Можно ехать по прошлогодним деньгам, бюджету», — заверил специалист.

Ранее сообщалось, что самыми невыгодными для ухода в отпуск месяцами в 2026 году, помимо января, будут февраль и май. По его словам, в эти месяцы сотрудник может потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с зарплатой.

