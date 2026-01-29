Россиянам назвали самые невыгодные месяцы для отпуска

Самыми невыгодными для отпуска месяцами в 2026 году назвали февраль и май

Самыми невыгодными для ухода в отпуск месяцами в 2026 году, помимо января, будут февраль и май. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По его словам, в эти месяцы сотрудник может потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с зарплатой. В феврале и мае выгодно получить деньги за отработанное время, пояснил Южалин.

Собеседник агентства также назвал самый выгодный месяц для использования отпуска в 2026 году. Им будет июль.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова отметила, что выгоднее всего в 2026 году будет брать отпуск в июле, апреле, сентябре, октябре и декабре. В эти месяцы будет больше рабочих дней.

