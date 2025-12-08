Россиянам рассказали о самых выгодных месяцах для отпуска в 2026 году

HR Лоикова: Июль самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

Для увеличения суммы отпускных выплат лучше уходить на отдых в месяцы с большим количество рабочих дней. В 2026 году — это июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Об этом «Ленте.ру» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

«Больше всего рабочих дней в 2026 году будет в июле — 23 рабочих дня. По 22 дня – в апреле, сентябре, октябре, декабре. Поэтому, брать отпуск в 2026 году в эти месяцы выгодно, потому что стоимость рабочего дня самая низкая», — сказала Лоикова.

Она отметила, что отпускные, как правило, больше, чем стоимость одного дня в месяцах с большим количеством рабочих дней. Однако это правило работает только в том случае, если за 12 месяцев до отпуска у вас были премии или другие расчетные выплаты и не было длительных больничных.

Чтобы увеличить сумму отпускных выплат в 2026 году, рекомендуется брать отпуск именно в те месяцы, когда количество рабочих дней максимальное. Ведь здесь стоимость каждого трудового дня будет меньше, а значит, сумма компенсации увеличится. А если цель хорошо отдохнуть, стоит выбирать месяцы с большим числом праздников, чтобы было больше выходных Зулия Лоикова HR-специалист

Ранее юрист hh.ru по трудовому праву Дарья Ерзина сообщила, что в 2026 году наименее выгодными для отпуска в плане получения финансовой компенсации будут январь, май и июнь. По словам эксперта, чтобы максимально эффективно использовать праздничные дни в следующем году, стоит совмещать отпуск с длинными праздничными периодами. Это можно сделать, взяв отпуск сразу после новогодних каникул (с 12 по 18 января) — так получится до 19 дней непрерывного отдыха при минимальном расходе отпускных дней.

