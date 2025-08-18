Россиянам назвали наименее выгодные для отпуска месяцы в 2026 году

Юрист Ерзина: В 2026 году наименее выгодно брать отпуск в мае и июне

В 2026 году наименее выгодными для отпуска будут январь, май и июнь. Неудачные месяцы назвала «Ленте.ру» юрист hh.ru по трудовому праву Дарья Ерзина.

По словам эксперта, чтобы максимально эффективно использовать праздничные дни в следующем году, стоит совмещать отпуск с длинными праздничными периодами. Это можно сделать, взяв отпуск сразу после новогодних каникул (с 12 по 18 января) — так получится до 19 дней непрерывного отдыха при минимальном расходе отпускных дней. Аналогичная стратегия работает в мае и июне, когда праздничные дни позволяют продлить отдых без потери большого количества оплачиваемых отпускных дней. Такая методика позволит получить более длительный отдых.

Вместе с тем, если работника интересует максимальная финансовая компенсация, отпуск стоит планировать на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, чтобы сумма отпускных была выше. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за рабочие дни — чем меньше рабочих дней в месяце, тем меньше будет сумма отпускных. Самые выгодные месяцы для отпуска с точки зрения компенсации — апрель, июль и октябрь, когда нет дополнительных праздников и максимальное количество рабочих дней.

«Продолжительные выходные, особенно новогодние каникулы, напрямую влияют на расчет заработной платы для сотрудников с повременной оплатой труда. В месяцы с большим количеством нерабочих праздничных дней (январь, май, июнь) количество рабочих дней минимально, что приводит к снижению начисленной зарплаты, если оплата производится исходя из фактически отработанных дней или часов (ст. 136 ТК). Особенно это актуально для работников, получающих оплату пропорционально отработанному времени, а не фиксированный оклад», — пояснила Ерзина.

С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок определения средней зарплаты. Одним из предстоящих изменений станет включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Также начнет действовать отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия, согласно которому средний дневной заработок будет умножаться на среднее количество рабочих дней в месяце.