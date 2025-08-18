Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:02, 18 августа 2025Экономика

Россиянам назвали наименее выгодные для отпуска месяцы в 2026 году

Юрист Ерзина: В 2026 году наименее выгодно брать отпуск в мае и июне
Вячеслав Агапов

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В 2026 году наименее выгодными для отпуска будут январь, май и июнь. Неудачные месяцы назвала «Ленте.ру» юрист hh.ru по трудовому праву Дарья Ерзина.

По словам эксперта, чтобы максимально эффективно использовать праздничные дни в следующем году, стоит совмещать отпуск с длинными праздничными периодами. Это можно сделать, взяв отпуск сразу после новогодних каникул (с 12 по 18 января) — так получится до 19 дней непрерывного отдыха при минимальном расходе отпускных дней. Аналогичная стратегия работает в мае и июне, когда праздничные дни позволяют продлить отдых без потери большого количества оплачиваемых отпускных дней. Такая методика позволит получить более длительный отдых.

Вместе с тем, если работника интересует максимальная финансовая компенсация, отпуск стоит планировать на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, чтобы сумма отпускных была выше. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за рабочие дни — чем меньше рабочих дней в месяце, тем меньше будет сумма отпускных. Самые выгодные месяцы для отпуска с точки зрения компенсации — апрель, июль и октябрь, когда нет дополнительных праздников и максимальное количество рабочих дней.

Материалы по теме:
Программисты массово отправляют детей учиться на плотников и электриков. Почему они уверены, что будущее за рабочими профессиями?
Программисты массово отправляют детей учиться на плотников и электриков.Почему они уверены, что будущее за рабочими профессиями?
28 июля 2025
Как правильно копить деньги: эффективные и простые способы
Как правильно копить деньги:эффективные и простые способы
13 августа 2025

«Продолжительные выходные, особенно новогодние каникулы, напрямую влияют на расчет заработной платы для сотрудников с повременной оплатой труда. В месяцы с большим количеством нерабочих праздничных дней (январь, май, июнь) количество рабочих дней минимально, что приводит к снижению начисленной зарплаты, если оплата производится исходя из фактически отработанных дней или часов (ст. 136 ТК). Особенно это актуально для работников, получающих оплату пропорционально отработанному времени, а не фиксированный оклад», — пояснила Ерзина.

С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок определения средней зарплаты. Одним из предстоящих изменений станет включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника. Также начнет действовать отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия, согласно которому средний дневной заработок будет умножаться на среднее количество рабочих дней в месяце.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

    У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

    Подростки избили соратника «Русской общины» со словами «будем резать русню»

    Незаконный вывоз наличных из России взлетел

    На Камчатке с вулкана сошел мощный лавовый поток

    Фото полуголого 54-летнего Мэтта Дэймона обругали в сети

    В России анонсировали распродажу автомобилей такси

    Стало известно о тандеме Су-34 и Су-35С

    Популярная актриса лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета

    Победитель лотереи не пришел за выигрышем и лишился 108 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости