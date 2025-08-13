Экономика
04:43, 13 августа 2025

Россиян предупредили об изменении расчета средней зарплаты

Нилов: Порядок расчета среднего заработка в России изменится с 1 сентября
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России с 1 сентября вступает в силу новый порядок определения средней зарплаты. Он содержит несколько плюсов для работников, о чем в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, одним из предстоящих изменений станет включение в расчет среднего заработка не только премий, но и денежных поощрений работника, что само по себе уже очевидный плюс для трудящегося.

Также начнет действовать отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия, согласно которому средний дневной заработок будет умножаться на среднее количество рабочих дней в месяце. Помимо этого, как уточняется, для вычисления среднего заработка на выходное пособие умножается средний часовой заработок на среднее число рабочих часов месяца в году.

В остальном правила расчета не поменяются. Явным плюсом можно считать то, что утрачивают свою силу все действовавшие в этой сфере старые нормативно-правовые акты, указывает депутат.

Ранее в Госдуме предложили ввести одну ежегодную выплату некоторым россиянам. Речь идет о выплате к 1 сентября, чтобы родители школьников могли покупать школьные наборы в преддверии учебного года. Кроме того, было высказано предложение о выплате 13-й зарплаты и 13-й пенсии.

