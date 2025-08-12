В Госдуме предложили ввести одну ежегодную выплату некоторым россиянам

Депутат Миронов предложил ввести ежегодную выплату для покупки школьного набора

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести одну ежегодную выплату перед 1 сентября — для покупки школьного набора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ежегодно — к 1 сентября ввести выплату для покупки школьного набора, а в декабре выплачивать 13-ю зарплату и 13-ю пенсию», — сказал политик.

Парламентарий также предложил ежеквартально индексировать пенсии, для того чтобы успеть за инфляцией, а также ежемесячно выплачивать по десять тысяч на каждого члена семьи с ребенком.

Все эти предложения партии «Справедливая Россия — За правду», отметил депутат, обеспечены финансовыми ресурсами. «Деньги в стране есть, нужна политическая воля, чтобы обеспечить гражданам достойную жизнь», — заключил он.

Ранее Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова направили обращение к министру труда Антону Котякову. В нем парламентарии призвали снизить пенсионный возраст в зависимости от количества детей в семье. Авторы инициативы обратили внимание, что многодетные россиянки могут досрочно выходить на пенсию, но при условии отработки определенного трудового стажа.