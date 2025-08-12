Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 12 августа 2025Россия

В России захотели снижать пенсионный возраст в зависимости от количества детей

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст за рождение детей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В России захотели снижать пенсионный возраст в зависимости от количества детей в семье. Обращение по этой инициативе министру труда Антону Котякову направили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова, пишет 360.ru.

Авторы инициативы обратили внимание на то, что многодетные россиянки могут досрочно выходить на пенсию, но при условии отработки определенного трудового стажа и накопления достаточного количества пенсионных баллов. Так, при рождении троих детей женщине нужно проработать 11,5 года, чтобы выйти на пенсию на 3 года раньше.

Парламентарии предложили подход, согласно которому пенсионный возраст предлагается снижать на период, соответствующий количеству детей. Если в семье воспитывается двое детей, то предлагается отпускать родителей на пенсию безо всяких условий на один год раньше срока. При наличии троих детей — на три года раньше, четверых — на пять лет.

Депутат Миронов выразил мнение, что мера станет «инвестицией в демографическое и экономическое будущее» России.

Ранее сообщалось, что в России появился «демографический спецназ». Речь шла о созданном в правительстве органе, который займется выработкой мер для поддержки «семейноцентричности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что российские танки не оказались в Киеве из-за ошибки генерала. Что на это ответили в Москве?

    Названы претендующие на Калининградскую область страны ЕС

    Биржевая стоимость бензина в России обновила рекорд

    ВС России пробили клин глубиной в 20 километров в обороне ВСУ в Донбассе

    Получившему взяток на 136 миллионов рублей бывшему вице-губернатору смягчили приговор

    Рэпу от Долиной предрекли провал

    Китай прекратил все контакты с президентом Чехии по одной причине

    Заправлять машины фекалиями решили в одной стране

    Дачникам напомнили об одном виде штрафа

    ЕС уличили в слабости и жалости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости