В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст за рождение детей

В России захотели снижать пенсионный возраст в зависимости от количества детей в семье. Обращение по этой инициативе министру труда Антону Котякову направили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова, пишет 360.ru.

Авторы инициативы обратили внимание на то, что многодетные россиянки могут досрочно выходить на пенсию, но при условии отработки определенного трудового стажа и накопления достаточного количества пенсионных баллов. Так, при рождении троих детей женщине нужно проработать 11,5 года, чтобы выйти на пенсию на 3 года раньше.

Парламентарии предложили подход, согласно которому пенсионный возраст предлагается снижать на период, соответствующий количеству детей. Если в семье воспитывается двое детей, то предлагается отпускать родителей на пенсию безо всяких условий на один год раньше срока. При наличии троих детей — на три года раньше, четверых — на пять лет.

Депутат Миронов выразил мнение, что мера станет «инвестицией в демографическое и экономическое будущее» России.

Ранее сообщалось, что в России появился «демографический спецназ». Речь шла о созданном в правительстве органе, который займется выработкой мер для поддержки «семейноцентричности».