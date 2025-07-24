В России появился «демографический спецназ»

Спикер Совфеда Матвиенко заявила о появлении в России демографического спецназа

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о появлении в России «демографического спецназа». Она пояснила, что созданный орган в правительстве займется выработкой мер для поддержки «семейноцентричности», передает РБК.

Председатель Совфеда отметила, что чиновники, занятые в проекте, способствуют возвращению традиционных для России ценностей.

Матвиенко подчеркнула, что система поддержки семей с детьми является «лицом социального государства». Она также упомянула, что на демографию влияет не только финансовая поддержка. Матвиенко призвала создать необходимые условия для женщин, которые хотят совмещать работу с материнством.

Ранее во ВЦИОМе заявили, что России грозит «демографическая зима». Директор организации Валерий Федоров предложил три пути разрешения кризиса. Это, по его мнению, увеличение продолжительности жизни, рост рождаемости и снятие «табу на миграцию».

До этого президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении пособия по беременности для студенток с 1 сентября этого года.