Путин увеличил одно пособие

Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении одного пособия. Соответствующий документ закреплен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе сказано, что пособие по беременности для студенток возрастет до 100 процентов с 1 сентября текущего года.

В прошлом пособие беременным студенткам выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляло от 9333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с сентября пособие по беременности и родам для молодых женщин, которые учатся на очной форме, будет составлять около 90 тысяч рублей. Также в рамках недавно принятых законов при достижении пенсионного возраста матери-героини в России будут получать доплату в 32 тысячи рублей.