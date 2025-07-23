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17:13, 23 июля 2025Россия

Путин увеличил одно пособие

Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении одного пособия. Соответствующий документ закреплен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе сказано, что пособие по беременности для студенток возрастет до 100 процентов с 1 сентября текущего года.

В прошлом пособие беременным студенткам выплачивалось в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляло от 9333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с сентября пособие по беременности и родам для молодых женщин, которые учатся на очной форме, будет составлять около 90 тысяч рублей. Также в рамках недавно принятых законов при достижении пенсионного возраста матери-героини в России будут получать доплату в 32 тысячи рублей.

ЖЗЛ
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