Франция вызвала посла России

МИД Франции вызвал посла России из-за призыва эвакуировать посольства в Киеве

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже из-за призыва российского МИД эвакуировать иностранные посольства в Киеве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипведомства.

«В связи с массированными ударами, нанесенными в минувшие выходные, а также ввиду недопустимых угроз в адрес украинского гражданского населения и иностранных дипломатов министерство Европы и иностранных дел по просьбе министра вызывает посла Российской Федерации во Франции», — сказано в тексте.

В заявлении подчеркивается, что Париж сохраняет свою приверженность защите европейской безопасности и поддержке Украины.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.