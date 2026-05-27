Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 27 мая 2026Мир

Франция вызвала посла России

МИД Франции вызвал посла России из-за призыва эвакуировать посольства в Киеве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Petr Kovalenkov / Shutterstock / Fotodom

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже из-за призыва российского МИД эвакуировать иностранные посольства в Киеве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипведомства.

«В связи с массированными ударами, нанесенными в минувшие выходные, а также ввиду недопустимых угроз в адрес украинского гражданского населения и иностранных дипломатов министерство Европы и иностранных дел по просьбе министра вызывает посла Российской Федерации во Франции», — сказано в тексте.

В заявлении подчеркивается, что Париж сохраняет свою приверженность защите европейской безопасности и поддержке Украины.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский направил срочное письмо Трампу

    Арестован второй фигурант дела о расправе над исчезнувшим россиянином

    Мировые цены на нефть рухнули

    В Эстонии высказались о высылке дипломатов из Киева

    Политик с червем в мозге поймал двух змей голыми руками

    На Украине раскрыли планы по уходу Зеленского с поста президента Украины

    Гинеколог опроверг миф о кофе и женском здоровье

    Россияне начали массово отказываться от главного атрибута дачи

    В Подмосковье пересчитали закрывшиеся «наливайки»

    Россиянин получил 13 лет колонии за переводы на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok