11:42, 12 мая 2026

Россияне начали переходить на одежду из Китая

«Ъ»: Импорт одежды из Китая в Россию в первом квартале вырос на 60 процентов
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Поставки одежды из Китая в Россию в первом квартале выросли на 60 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,1 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на исследование банка «Точка» и данные Главного таможенного управления КНР пишет «Коммерсантъ».

В CDEK.Shopping полагают, что главным преимуществом импорта из КНР остается стоимость, о чем свидетельствует снижение среднего чека. Доля заказов продукции оттуда выросла с 20,5 процента в прошлом году до 24,8 процента в нынешнем. Самыми популярными позициями остаются кроссовки (34,5 процента), одежда (28,2 процента) и кеды (12,6 процента).

Между тем в «Точке» видят причину в обелении рынка. Дело в том, что одновременно наблюдается более чем двукратный спад отправки китайской одежды в Казахстан, откуда она могла идти в Россию.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказала, что популярность одежды из Китая растет за счет бюджетного сегмента и оптимального сочетания цены и качества. Впрочем, сооснователь Fashion Buzz Станислава Нажмитдинова ожидает замедление динамики, потому что расходы российских потребителей на одежду и обувь в целом падают, а регуляторные ограничения ужесточаются.

Ранее сообщалось, что российские бренды одежды и украшений cтали чаще просить у клиентов поддержки, предупреждая, что нее они могут закрыться. К такому поведению приводит рухнувший спрос со стороны покупателей и повышение расходов самого бизнеса.

Такая динамика наблюдается на фоне самого высокого за последние 20 роста реальных денежных доходов россиян. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что с 2023 года он достиг 26,1 процента. Реальные зарплаты, то есть за вычетом официальной инфляции, увеличились на 23,9 процента.

