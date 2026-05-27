После атаки ВСУ на Севастополь нашли замаскированный контейнер со взрывчаткой

Развожаев сообщил, что ВСУ сбросили с дрона контейнер со взрывчаткой

В Севастополе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили замаскированный контейнер со взрывчаткой. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«После ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом. Этот предмет был сброшен с БПЛА. Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность!» — написал он.

Глава города призвал граждан предупредить детей, чтобы те не трогали подозрительные предметы. При обнаружении подобных вещей жителям следует отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей.

Ранее стало известно, что при ударе ВСУ ракетами Storm Shadow и десятками беспилотных летательных аппаратов по Севастополю есть масштабные разрушения. По словам губернатора города Михаила Развожаева, при атаке никто не пострадал.