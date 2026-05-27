Адвокат объяснил приговор сделавшей кальян на пасхальном куличе россиянке

Князев: Судья назначила минимальное наказание для сделавшей кальян на куличе

Судья назначила минимальное наказание для осужденной на 3 года и 25 дней 27-летней девушки, которая опубликовала фотографию кальяна на пасхальном куличе. Об этом заявил адвокат и председатель коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, причиной реального срока стало не только новое правонарушение, но и уже существующая судимость. Князев отметил, что по новому эпизоду наказание фигурантка получила относительно мягкое. Представитель гособвинения просил назначить ей 200 часов обязательных работ. В итоге суд вынес такое решение, но в момент рассмотрения дела обвиняемая уже находилась на условном сроке по делу о хранении наркотических веществ. «В подобных случаях законодательство предусматривает замену условного наказания на реальное», — объяснил адвокат.

Девушку задержали на 3-й Кабельной улице в Москве. По версии следствия, 13 апреля она находилась в одном из заведений на Сретенке, где сделала кальян на куличе и выложила видео с этим в социальные сети. Ролик быстро разлетелся по СМИ, а его автор удалила кадры со своей страницы и извинилась. На суде защита предоставила документы, что она крещеная и помогала детям-сиротам.