Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:58, 27 мая 2026Силовые структуры

Адвокат объяснил приговор сделавшей кальян на пасхальном куличе россиянке

Князев: Судья назначила минимальное наказание для сделавшей кальян на куличе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Судья назначила минимальное наказание для осужденной на 3 года и 25 дней 27-летней девушки, которая опубликовала фотографию кальяна на пасхальном куличе. Об этом заявил адвокат и председатель коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, причиной реального срока стало не только новое правонарушение, но и уже существующая судимость. Князев отметил, что по новому эпизоду наказание фигурантка получила относительно мягкое. Представитель гособвинения просил назначить ей 200 часов обязательных работ. В итоге суд вынес такое решение, но в момент рассмотрения дела обвиняемая уже находилась на условном сроке по делу о хранении наркотических веществ. «В подобных случаях законодательство предусматривает замену условного наказания на реальное», — объяснил адвокат.

Девушку задержали на 3-й Кабельной улице в Москве. По версии следствия, 13 апреля она находилась в одном из заведений на Сретенке, где сделала кальян на куличе и выложила видео с этим в социальные сети. Ролик быстро разлетелся по СМИ, а его автор удалила кадры со своей страницы и извинилась. На суде защита предоставила документы, что она крещеная и помогала детям-сиротам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский направил срочное письмо Трампу

    Раскрыто тайное значение украшения самой красивой женщины в мире на Каннском фестивале

    Ученые предупредили о шаровых молниях в Москве и области

    В Петербурге фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом решил помыть жильцам окна

    Золото резко подешевело

    Арестован второй фигурант дела о расправе над исчезнувшим россиянином

    Мировые цены на нефть рухнули

    В Эстонии высказались о высылке дипломатов из Киева

    Политик с червем в мозге поймал двух змей голыми руками

    На Украине раскрыли планы по уходу Зеленского с поста президента Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok