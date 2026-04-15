21:46, 15 апреля 2026

Раскрыты последствия для сделавшей кальян на куличе россиянки

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Global Look Press

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий россияке, опубликовавшей фотографию кальяна на куличе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Уточняется, что в отношении Ксении Белоусовой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. «Органами предварительного расследования Белоусова обвиняется в совершении публичного неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что девушку задержали на 3-й Кабельной улице. По версии следствия, 27-летняя уроженка города Саранска, временно проживающая в Москве, находилась в одном из заведений на улице Сретенке, когда сделала кальян на куличе.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 20-летнюю жительницу, опубликовавшую фото кулича и секс-игрушки.

