Силовые структуры
08:19, 15 апреля 2026

Стала известна судьба российской блогерши после фото кулича и секс-игрушки

В Санкт-Петербурге задержали 20-летнюю жительницу, опубликовавшую фото кулича и секс-игрушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ближайшее время девушке предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Дело расследуется по статье 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ.

Ранее сообщалось, что блогерша выложила в сеть снимок с куличом и фаллоимитатором. Вскоре пост был удален, а автор принесла извинения, заявив, что сама крещеная и никого не хотела задеть.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 27-летнюю девушку, сделавшую кальян на куличе.

