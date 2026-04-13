ГУ МВД России: Сделавшую кальян на куличе россиянку задержали

Полиция Москвы задержала россиянку, подозреваемую в оскорблении чувств верующих, которая в одном из столичных баров сделала кальян на куличе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице, пишет РИА Новости.

Девушку задержали на 3-й Кабельной улице. Ею оказалась 27-летняя уроженка города Саранска, временно проживающая в Москве.

По версии следствия, все произошло 13 апреля. Девушка находилась в одном из заведений на улице Сретенке, когда сделала кальян на куличе.

Ранее московский суд приговорил к 5 годам и 9 месяцам колонии общего режима стендап-комика Артемия Останина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), виновного в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти.