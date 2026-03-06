Суд признал законным приговор для известного российского комика

В Москве суд признал законным приговор стендап-комику Останину

Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции и утвердил приговор стендап-комику Артемию Останину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в оскорблении чувств верующих и разжигание ненависти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

По словам собеседника агентства, суд оставил наказание назначенное судом первой инстанции без изменения. При этом суд второй инстанции исключил некоторые доказательства из уголовного дела, но на итоговое решение это не повлияло.

Ранее сообщалось, что прокурор попросил ужесточить приговор Останину.

4 февраля московский суд приговорил комика к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима. По версии следствия, в марте 2025 года комик в развлекательном заведении выступил со стендапом, содержащим оскорбления чувств верующих. Еще через неделю он, как полагает следствие, публично унизил людей с увечьями, угрожая насилием. Видеозаписи обоих выступлений были размещены в интернете.