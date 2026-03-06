Российскому стендап-комику потребовали ужесточить приговор

В Москве прокурор попросил ужесточить приговор стендап-комику Артемию Останину

В Мосгорсуде прокурор попросил ужесточить приговор стендап-комику Артемию Останину (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти. Об этом сообщает РИА Новости.

Наказание требуют увеличить до 5 лет и 11 месяцев, то есть на два месяца. Этот срок гособвинение требовало в суде первой инстанции.

4 февраля московский суд приговорил Останина к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима. По версии следствия, в марте 2025 года комик в развлекательном заведении выступил со стендапом, содержащим оскорбления чувств верующих. Еще через неделю он, как полагает следствие, публично унизил людей с увечьями, угрожая насилием. Видеозаписи обоих выступлений были размещены в интернете.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск ведущего новостного YouTube-канала Антона Рубина (внесен Минюстом в реестр иноагентов).