Шутившего про инвалида и Иисуса комика Останина отправили в колонию. Стендапер слушал приговор в худи с надписью «Бесы»

Комику Останину дали почти 6 лет за оскорбительные шутки про бойцов СВО

Суд в Москве вынес приговор стендап-комику Артемию Останину (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) по обвинению в том, что в рамках двух своих выступлений он оскорбил инвалидов и верующих. Его приговорили к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Останина признали виновным по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Вину подсудимый не признал.

По версии следствия, в марте 2025 года комик в развлекательном заведении выступил со стендапом, содержащим оскорбления чувств верующих. Еще через неделю он, как полагает следствие, публично унизил людей с увечьями, угрожая насилием. Видеозаписи обоих выступлений были размещены в интернете.

Останин в последнем слове просил суд оправдать его

Сам Останин в последнем слове просил суд оправдать его по делу об экстремизме. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», на заседании он заявил, что может согласиться с обвинением по статье об оскорблении чувств верующих, если следствие смогло доказать этот эпизод.

«Я не преступник, я стендап-комик и законопослушный гражданин», — сказал он. Юморист отметил, что до сих пор находится в тюрьме, несмотря на то, что следствие доказало отсутствие состава преступления по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.

Комик пошутил над инвалидом, встретившимся ему в переходе

В марте 2025 года сообщалось, что Останин пошутил над инвалидом, встретившимся ему в переходе. Во время выступления он назвал инвалида без ног, передвигающегося на скейте, «культяпковозкой».

В ходе концерта стендапер рассказал, что в метро ему наехали на ногу. «Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать: "Ну не гоняй ты так сильно"», — рассказал Останин. По его словам, после этого его поругала пожилая женщина и назвала хамлом. «А с *** (почему) я хамло в этой ситуации? Меня сбили. Я смотрю на это и думаю: "Просто чувак **** (идиот), на мине подорвался"», — заключил комик.

Фото: СК РФ / РИА Новости

Второй эпизод — об оскорблении чувств верующих — связан с выступлением комика 7 марта 2025 года в Москве на Садовой-Черногрязской улице. Останин философствовал, упоминая Иисуса. Как считает сторона обвинения, действия подсудимого выражали «явное неуважение к обществу», содержали «глумление, осмеяние и десакрализацию» ключевой фигуры христианства и потому должны квалифицироваться как «оскорбление религиозных чувств верующих». При этом, как говорится в деле, комик создал организованную группу для продвижения своих выступлений и достижения наибольшей популярности.

Останин слушал приговор в худи с надписью «Бесы»

Пресс-служба московской прокуратуры заблюрила слово «Бесы» на толстовке Останина. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

Фотография с заблюренной надписью появилась в официальном релизе ведомства о приговоре Останину. Отмечается, что в других публикациях слова и логотипы обычно не скрываются.

В СПЧ приговор Останину назвали слишком суровым

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что приговор Останину в пять лет и девять месяцев колонии общего режима слишком суровый. По мнению Меркачевой, комику достаточно было назначить обязательные или принудительные работы, например, отправить его трудиться санитаром в госпиталь для раненых.

Также известно, что для рассмотрения дела судье потребовалось всего четыре заседания. В прениях прокурор запросила комику 5 лет 11 месяцев колонии. Адвокат Михаил Мещеряков просил оправдать своего подзащитного. Процесс над ним он назвал «морализаторством, которое дошло до того, что сначала человек был избит, а теперь уже год сидит в тюрьме».

Останин извинился перед теми, кого могли оскорбить его шутки, однако пояснил, что все равно считает себя невиновным.