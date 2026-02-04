Реклама

Силовые структуры
16:58, 4 февраля 2026Силовые структуры

Прокуратура заблюрила слово на толстовке осужденного комика Останина

Прокуратура Москвы заблюрила слово на толстовке осужденного комика Останина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Пресс-служба московской прокуратуры заблюрила слово «Бесы» на толстовке стендап-комика Артемия Останина (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), осужденного за шутку про бойцов СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Фотография с заблюренным словом появилось в официальном релизе ведомства о приговоре Останину. Отмечается, что в других публикациях слова и логотипы обычно не скрываются.

Останина приговорили к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима. Его признали виновным по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

По версии следствия, в марте 2025 года комик выступил со стендапом, в котором оскорбил чувства верующих. Еще через неделю он, как полагает следствие, публично унизил людей с увечьями. Видеозаписи обоих выступлений были размещены в интернете.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России оставил 13-летний приговор парикмахеру в силе.

