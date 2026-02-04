Реклама

15:56, 4 февраля 2026

Приговоренный к 13 годам российский парикмахер устроил протест

Верховный суд России оставил 13-летний приговор парикмахеру Ряполову в силе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России оставил в силе 13-летний приговор парикмахеру Евгению Ряполову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за попытку взорвать военкомат. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину поймали сотрудники полиции и ФСБ в декабре 2023 года. Он прикрепил на подоконник военкомата «адскую машинку», с помощью которой должен был устроить подрыв. Сам Ряполов настаивал, что бомба взорваться не могла. На связь для участия в рассмотрении его жалобы Верховным судом он подключаться отказался.

Первые три года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе ФСБ задержала 20-летнюю жительницу за госизмену из-за галочек на карте.

