Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:41, 4 февраля 2026Силовые структуры

Россиянку задержали за госизмену из-за галочек на карте

В Мариуполе ФСБ задержала 20-летнюю жительницу за госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали 20-летнюю жительницу, которую передала военной разведке Украины информацию о расположении российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным силовиков, девушка в мессенджере установила контакт с представителями украинской разведки и по их заданию стала собирать и передавать информацию о дислокации подразделений Росгвардии в Мариуполе.

По словам задержанной, она подписалась в Telegram на украинский канал, после чего ей написал пользователь. Тот стал спрашивать о военных базах и просить скинуть ему координаты. После этого собеседник показал ей, как отмечать на карте галочки, соотвествующие местоположению российских военных.

Ранее сообщалось, что в Крыму россиянина приговорили к 18 годам колонии строгого режима по уголовному делу о госизмене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Импорт новых автомобилей в Россию резко упал

    Известный российский юморист ответил на сравнение с Ургантом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok