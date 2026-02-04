Россиянку задержали за госизмену из-за галочек на карте

В Мариуполе ФСБ задержала 20-летнюю жительницу за госизмену

В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали 20-летнюю жительницу, которую передала военной разведке Украины информацию о расположении российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным силовиков, девушка в мессенджере установила контакт с представителями украинской разведки и по их заданию стала собирать и передавать информацию о дислокации подразделений Росгвардии в Мариуполе.

По словам задержанной, она подписалась в Telegram на украинский канал, после чего ей написал пользователь. Тот стал спрашивать о военных базах и просить скинуть ему координаты. После этого собеседник показал ей, как отмечать на карте галочки, соотвествующие местоположению российских военных.

Ранее сообщалось, что в Крыму россиянина приговорили к 18 годам колонии строгого режима по уголовному делу о госизмене.