12:15, 4 февраля 2026

Фотографии довели россиянина до срока за госизмену

Противник СВО из Крыма стал агентом ГУР и получил 18 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Крыму россиянина приговорили к 18 годам колонии строгого режима по уголовному делу о госизмене. Об этом сообщает издание РАПСИ.

Как установил суд, мужчина был противником проведения специальной военной операции (СВО), а потому решил оказать содействие Главному управлению разведки Украины (ГУР). С декабря 2024 года по апрель 2025 года он добровольно фотографировал места расположения систем ПВО в городе Феодосии и передавал их в ГУР. Опасные для безопасности страны действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Ранее в Самарской области суд приговорил местного жителя к десяти годам лишения свободы за нанесение антироссийских надписей.

