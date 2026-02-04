Фотографии довели россиянина до срока за госизмену

Противник СВО из Крыма стал агентом ГУР и получил 18 лет

В Крыму россиянина приговорили к 18 годам колонии строгого режима по уголовному делу о госизмене. Об этом сообщает издание РАПСИ.

Как установил суд, мужчина был противником проведения специальной военной операции (СВО), а потому решил оказать содействие Главному управлению разведки Украины (ГУР). С декабря 2024 года по апрель 2025 года он добровольно фотографировал места расположения систем ПВО в городе Феодосии и передавал их в ГУР. Опасные для безопасности страны действия пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Ранее в Самарской области суд приговорил местного жителя к десяти годам лишения свободы за нанесение антироссийских надписей.