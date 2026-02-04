Реклама

15:41, 4 февраля 2026Силовые структуры

Пошутивший над бойцами СВО стендап-комик выслушал приговор

В Москве осудили стендап-комика Останина за шутку про бойцов СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Москве осудили стендап-комика Артемия Останина (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за шутку про бойцов СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

По версии следствия, в марте 2025 года комик в развлекательном заведении выступил со стендапом, содержащим оскорбления чувств верующих. Еще через неделю он, как полагает следствие, публично унизил людей с увечьями, угрожая насилием. Видеозаписи обоих выступлений были размещены в интернете.

Мещанский суд Москвы приговорил его к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пошутивший над бойцами СВО стендап-комик взял последнее слово.

