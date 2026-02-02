Пошутивший над бойцами СВО стендап-комик взял последнее слово

Комик Останин попросил суд в последнем слове оправдать его

Пошутивший над бойцами СВО стендап-комик Артемий Останин (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в последнем слове попросил суд оправдать его по делу об экстремизме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, на заседании Останин заявил, что может согласиться с обвинением по статье об оскорблении чувств верующих, если следствие смогло доказать этот эпизод. «Я не преступник, я стендап-комик и законопослушный гражданин», — сказал он. Юморист отметил, что до сих пор находится в тюрьме, несмотря на то, что следствие доказало отсутствие состава преступления по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.

По версии следствия, в марте 2025 года комик в развлекательном заведении выступил со стендапом, содержащим оскорбления чувств верующих. Еще через неделю он, как полагает следствие, публично унизил людей с увечьями, угрожая насилием. Видеозаписи обоих выступлений были размещены в интернете.