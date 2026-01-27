Реклама

18:04, 27 января 2026Силовые структуры

Судья прервала выступление российского стендап-комика

Судья Мещанского суда прервала выступление стендап-комика Останина
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Мещанском районном суде Москвы судья удалила из зала заседания стендап-комика Артемия Останина (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который обвиняется в оскорблении чувств верующих и создании организованной преступной группы (ОПГ). Об этом пишет РИА Новости.

Во время заседания Останин зачитывал ходатайство, в котором требовал признать его арест незаконным, назначить компенсацию и прекратить уголовное дело. Судья сделала ему несколько замечаний за нарушение порядка, но, не получив реакции, удалила подсудимого и объявила перерыв.

По версии следствия, в марте 2025 года комик в развлекательном заведении выступил со стендапом, содержащим оскорбления чувств верующих. Еще через неделю он, как полагает следствие, публично унизил людей с увечьями, угрожая насилием. Видеозаписи обоих выступлений были размещены в интернете. Сначала мужчине предъявили обвинение по статьям 148 («Публичное оскорбление чувств верующих») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства») УК РФ. А позднее прокурор заявил, что Останин является создателем ОПГ.

Ранее 27 января стало известно, что сторона обвинения запросила для комика 5 лет и 11 месяцев колонии, а также штраф в размере 300 тысяч рублей.

