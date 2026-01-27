Раскрыт возможный срок для пошутившего над бойцами СВО стендап-комика

Прокурор запросил почти 6 лет для комика Останина, пошутившего над бойцами СВО

Гособвинение запросило срок для стендап-комика Артемия Останина (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который обвиняется в оскорблении чувств верующих и создании организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Прокурор просит приговорить комика к 5 годам и 11 месяцам колонии, а также назначить ему штраф в размере 300 тысяч рублей.

Останин оказался в поле зрения правоохранительных органов в марте 2025 года. Следствие полагает, что во время публичных выступлений он враждебно высказался в адрес бойцов специальной военной операции (СВО), утративших трудоспособность, и оскорбил чувства верующих.

В середине января 2026 года комика также обвинили в создании ОПГ, которая якобы помогала ему выкладывать ролики с оскорблениями в интернете. Свою вину по уголовному делу Останин не признает.

