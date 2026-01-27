Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:11, 27 января 2026Силовые структуры

Раскрыт возможный срок для пошутившего над бойцами СВО стендап-комика

Прокурор запросил почти 6 лет для комика Останина, пошутившего над бойцами СВО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Гособвинение запросило срок для стендап-комика Артемия Останина (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который обвиняется в оскорблении чувств верующих и создании организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Прокурор просит приговорить комика к 5 годам и 11 месяцам колонии, а также назначить ему штраф в размере 300 тысяч рублей.

Останин оказался в поле зрения правоохранительных органов в марте 2025 года. Следствие полагает, что во время публичных выступлений он враждебно высказался в адрес бойцов специальной военной операции (СВО), утративших трудоспособность, и оскорбил чувства верующих.

В середине января 2026 года комика также обвинили в создании ОПГ, которая якобы помогала ему выкладывать ролики с оскорблениями в интернете. Свою вину по уголовному делу Останин не признает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев распорядился отправить помощь Украине

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Глава «Почты России» назвал способ снижения долгов компании

    Москвичам рассказали о погоде после снегопадов

    На трассе М7 произошло массовое ДТП

    Один из крупнейших покупателей российской нефти резко снизил закупки

    Одна постсоветская страна подала в суд на Россию из-за мигрантов

    В день смерти бывшая помощница двух российских губернаторов приехала на похороны матери

    Стоимость поездки на такси в Москве оказалась выше цены на авиабилеты в другой город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok