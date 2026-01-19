Пошутившего над бойцами СВО стендап-комика обвинили в создании ОПГ

РИА: Стендап-комик Останин, пошутивший над бойцами СВО, мог создать ОПГ

Стендап-комик Артемий Останин (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) создал организованную преступную группу (ОПГ), которая помогала ему выкладывать ролики в интернете. Такую позицию выдвинуло государственное обвинение во время заседания в Мещанском районном суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно словам прокурора, указанная ОПГ занимается созданием выступлений, направленных на оскорбление чувств верующих и унижение получивших увечья людей, а также съемкой и публикацией видео с ними на канале комика. Останин же является ее безусловным лидером.

Артемия Останина арестовали в марте 2025 года. По версии следствия, во время публичных выступлений он враждебно высказался в адрес бойцов специальной военной операции (СВО), утративших трудоспособность, и оскорбил чувства верующих. Вину по статьям 148 («Публичное оскорбление чувств верующих») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства») УК РФ комик не признает.