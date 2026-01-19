Пошутивший над бойцами СВО российский стендап-комик прокомментировал обвинение

Стендап-комик Останин, пошутивший над бойцами СВО, не признал вину

Стендап-комик Артемий Останин (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, в марте 2025 года комик во время публичного выступления враждебно высказался в адрес бойцов СВО, утративших трудоспособность. Отдельно рассматривается выступление комика от 7 марта, в котором он оскорбил чувства верующих.

Ранее Останин извинился за свой стендап. Комик также заявлял, что во время задержания его избили белорусские милиционеры. В больнице медики диагностировали у него перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также выявили проблемы с легкими.