Арестованный за шутку над инвалидом комик заявил об избиении при задержании

Комик Останин заявил, что его избили белорусские милиционеры после задержания

Комик Артемий Останин, арестованный из-за шутки над инвалидом, заявил, что его избили белорусские милиционеры при задержании. Об этом сообщает член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева в Telegram-канале.

По ее словам, к ней обратилась адвокат Останина Вероника Полякова. Она рассказала, что комика задержали в Белоруссии, а по дороге к российским силовикам машина с ним остановилась в лесу. Там трое мужчин били его дубинками по спине, а также применили электрошокер.

Адвокат говорит, что в больнице медики диагностировали у комика перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также выявили проблемы с легкими после перенесенных побоев. Останин сейчас содержится в СИЗО-7 и нуждается в медицинской помощи. Он направил в Следственный комитет России заявление с просьбой провести проверку по факту избиения.

При этом Останин подчеркнул, что российские власти его не трогали, физическую силу не применяли, в этой части он претензий не имеет, отметила Меркачева.

Ранее правозащитница заявила, что недопустимо сажать человека в СИЗО даже за самые ужасные шутки.

Комик не признал вину в разжигании ненависти, заявила его адвокат Вероника Полякова. Она намерена подать жалобу на его арест.

По ходатайству следователя Останину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, мужчина остался без ног из-за взрыва мины. По статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ Останину грозит до шести лет колонии.