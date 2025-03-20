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14:09, 20 марта 2025Силовые структуры

Арестованный за шутку над инвалидом комик заявил об избиении при задержании

Комик Останин заявил, что его избили белорусские милиционеры после задержания
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Артемий Останин / YouTube

Комик Артемий Останин, арестованный из-за шутки над инвалидом, заявил, что его избили белорусские милиционеры при задержании. Об этом сообщает член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева в Telegram-канале.

По ее словам, к ней обратилась адвокат Останина Вероника Полякова. Она рассказала, что комика задержали в Белоруссии, а по дороге к российским силовикам машина с ним остановилась в лесу. Там трое мужчин били его дубинками по спине, а также применили электрошокер. 

Адвокат говорит, что в больнице медики диагностировали у комика перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также выявили проблемы с легкими после перенесенных побоев. Останин сейчас содержится в СИЗО-7 и нуждается в медицинской помощи. Он направил в Следственный комитет России заявление с просьбой провести проверку по факту избиения.

При этом Останин подчеркнул, что российские власти его не трогали, физическую силу не применяли, в этой части он претензий не имеет, отметила Меркачева.

Ранее правозащитница заявила, что недопустимо сажать человека в СИЗО даже за самые ужасные шутки.

Комик не признал вину в разжигании ненависти, заявила его адвокат Вероника Полякова. Она намерена подать жалобу на его арест.

По ходатайству следователя Останину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, мужчина остался без ног из-за взрыва мины. По статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ Останину грозит до шести лет колонии.

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