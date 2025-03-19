В СПЧ возмутились арестом пошутившего над инвалидом комика Останина

Член СПЧ Меркачева: Нельзя сажать в СИЗО человека даже за самые ужасные шутки

Начало событий в новости Пошутивший про подорвавшегося на мине инвалида комик отказался давать показания

Недопустимо сажать человека в СИЗО даже за самые ужасные шутки. Такое мнение высказала член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева в Telegram-канале.

Меркачева напомнила, что комик Артемий Останин принес свои извинения. «Вот зачем? Какую он угрозу представлял обществу?» — задалась вопросом правозащитница, комментируя решение суда о его аресте.

Она указала, что прокурор выступал против избрания Останину меры пресечения в виде заключения под стражу, что является редкостью в судебной практике.

Комик не признал вину в разжигании ненависти, заявила его адвокат Вероника Полякова. Она намерена подать жалобу на его арест.

По ходатайству следователя Останину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, мужчина остался без ног из-за взрыва мины. По статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ Останину грозит до шести лет колонии.