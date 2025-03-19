Пошутивший про подорвавшегося на мине инвалида комик отказался давать показания

Пошутивший про инвалида комик Останин не признал вину в разжигании ненависти

Комик Артемий Останин, пошутивший над подорвавшимся на мине инвалидом, не признал вину в разжигании ненависти. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Веронику Полякову.

Защитница заявила, что подробнее по сути обвинений Останин выскажется позже. Пока он не давал показания. Решение об аресте комик будет обжаловать.

Ранее по ходатайству следователя Останину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, мужчина остался без ног из-за взрыва мины. По статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ Останину грозит до шести лет колонии.