Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:28, 19 марта 2025Силовые структуры

Пошутивший про подорвавшегося на мине инвалида комик отказался давать показания

Пошутивший про инвалида комик Останин не признал вину в разжигании ненависти
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Артемий Останин

Артемий Останин. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Комик Артемий Останин, пошутивший над подорвавшимся на мине инвалидом, не признал вину в разжигании ненависти. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Веронику Полякову.

Защитница заявила, что подробнее по сути обвинений Останин выскажется позже. Пока он не давал показания. Решение об аресте комик будет обжаловать.

Ранее по ходатайству следователя Останину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, мужчина остался без ног из-за взрыва мины. По статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ Останину грозит до шести лет колонии.

    Обсудить
    Продолжение в новости В СПЧ возмутились арестом пошутившего над инвалидом комика Останина
    Последние новости

    Минобороны отчиталось о выполнении обещанного Путиным жеста доброй воли для Украины

    На Западе одной фразой отреагировали на новое место работы Бербок

    Названы самые вредные закуски к алкоголю

    СССР предупреждал США о готовящемся покушении на Кеннеди

    Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

    Тайвань назвал возможную дату вторжения Китая

    Стала известна роль истребителей F-16 ВСУ в Сумской области

    Зеленский отказался признавать окружение ВСУ под Курском

    У экс-футболиста «Динамо» украли сумки и драгоценности на 105 тысяч евро

    Белый дом анонсировал переговоры России и США по прекращению огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше