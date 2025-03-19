Суд арестовал пошутившего про подорвавшегося на мине инвалида комика

В Москве суд арестовал пошутившего про инвалида комика Останина

В Москве суд арестовал пошутившего про инвалида комика Артемия Останина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, по ходатайству следователя Останину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 марта 2025 года подозреваемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, «получивших увечья и утративших трудоспособность».

18 марта силовики задержали Останина при попытке пересечь российскую границу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи попросили суд лишить свободы комика Останина по делу о вражде.