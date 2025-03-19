Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:34, 19 марта 2025Силовые структуры

Суд арестовал пошутившего про подорвавшегося на мине инвалида комика

В Москве суд арестовал пошутившего про инвалида комика Останина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ / РИА Новости

В Москве суд арестовал пошутившего про инвалида комика Артемия Останина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, по ходатайству следователя Останину суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 марта 2025 года подозреваемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, «получивших увечья и утративших трудоспособность».

18 марта силовики задержали Останина при попытке пересечь российскую границу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи попросили суд лишить свободы комика Останина по делу о вражде.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила свои беспилотники после приказа Путина не бить по объектам энергетики Украины. А ВСУ ударили по нефтебазе на Кубани

    Генпрокурор России заявил о просчетах в работе МЧС по защите населения и территорий

    Ущерб российской экономики от нелегального майнинга подсчитали

    Российский город превратился в Венецию из-за дождей и талого снега

    В офис Зеленского не пустили собравших подписи в поддержку Порошенко депутатов

    Генпрокурор России пообещал обеспечить наказание для пытавших граждан в Курской области

    Медведев выступил с заявлением после разговора Путина и Трампа по Украине

    Бывшая ведущая «Секса с Анфисой Чеховой» вступила в партию

    Продюсер допустил приезд Пугачевой на похороны Киркорова

    В зоне СВО испытали портативный фильтр для воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше