Назвавшего бойца СВО «культяпковозкой» комика задержали

СК: Задержан комик Останин, назвавший бойца СВО культяпковозкой

Правоохранители задержали комика Артемия Останина, пошутившего над инвалидностью бойца спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, Останин пытался пересечь границу России, но его поймали. Сейчас мужчина доставлен в Москву на допрос.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног от мины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

После этого Останин заявил, что его шутка не была связана со спецоперацией, а он говорил о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как двадцать».