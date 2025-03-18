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13:06, 18 марта 2025Силовые структуры

Назвавшего бойца СВО «культяпковозкой» комика задержали

СК: Задержан комик Останин, назвавший бойца СВО культяпковозкой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Правоохранители задержали комика Артемия Останина, пошутившего над инвалидностью бойца спецоперации (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, Останин пытался пересечь границу России, но его поймали. Сейчас мужчина доставлен в Москву на допрос.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног от мины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

После этого Останин заявил, что его шутка не была связана со спецоперацией, а он говорил о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как двадцать».

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