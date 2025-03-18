Оскорбивший участника СВО комик попытался уехать из России

СК: Комик Останин пытался выехать из России, его везут к следователю

Комик Артемий Останин, пошутивший над инвалидностью участника специальной военной операции (СВО), пытался выехать из России перед задержанием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Силовики взяли его при попытке пересечь российскую границу. Мужчину доставили в Москву к следователю на допрос.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног от мины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

После этого Останин заявил, что его шутка не была связано со спецоперацией, а он говорил о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как двадцать».