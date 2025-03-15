Против назвавшего бойца СВО «культяпковозкой» комика возбудили уголовное дело

СК возбудил дело против комика Останина, назвавшего бойца СВО «культяпковозкой»

Следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовное дело в отношении комика Артемия Останина, пошутившего над инвалидностью бойца спецоперации (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Стендапер ранее в ходе выступления заявил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног от мины. «Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать: "Ну не гоняй ты так сильно"», — рассказал Останин.

Ведомство увидело в этом признаки преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Останину грозит до шести лет лишения свободы.