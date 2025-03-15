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22:41, 15 марта 2025Силовые структуры

Против назвавшего бойца СВО «культяпковозкой» комика возбудили уголовное дело

СК возбудил дело против комика Останина, назвавшего бойца СВО «культяпковозкой»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовное дело в отношении комика Артемия Останина, пошутившего над инвалидностью бойца спецоперации (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале столичного СК.

Стендапер ранее в ходе выступления заявил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног от мины. «Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать: "Ну не гоняй ты так сильно"», — рассказал Останин.

Ведомство увидело в этом признаки преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Останину грозит до шести лет лишения свободы.

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