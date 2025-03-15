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19:37, 15 марта 2025Интернет и СМИ

Российский комик пошутил о потерявшем ногу из-за мины инвалиде

Комик Останин пошутил о потерявшем ногу инвалиде и нарвался на проверку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Комик Артемий Останин пошутил о потерявшем ногу из-за мины мужчине и нарвался на требование о проверке. Об этом сообщает RT.

Юморист в ходе концерта рассказал, что в метро ему наехали на ногу. «Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать: "Ну не гоняй ты так сильно"», — рассказал Останин. По его словам, после этого его поругала пожилая женщина и назвала хамлом.

«А с *** (почему) я хамло в этой ситуации? Меня сбили. Я смотрю на это и думаю: "Просто чувак **** (идиот), на мине подорвался"», — заключил комик.

Пользователи соцсетей предложили тем, кого рассмешила шутка, отправиться на СВО для разминирования, а движение «Зов народа» попросило правоохранителей провести проверку.

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