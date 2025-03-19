Следователи попросили суд лишить свободы комика Останина по делу о вражде

СК просит комику Останину меру пресечения с лишением свободы по делу о вражде

Следователи направили в Мещанский суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, комику Артемию Останину по уголовному делу о возбуждении вражды и унижении человеческого достоинства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Останину предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, протоколом осмотра предметов, отметили в ведомстве.

По данным СК, комик в публичном выступлении высказал враждебные комментарии о людях с увечьями.

18 марта силовики задержали Останина при попытке пересечь российскую границу.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, мужчина остался без ног из-за взрыва мины. Теперь по статье Уголовного кодекса Останину грозит до шести лет колонии.