Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:00, 16 марта 2025Россия

«Почему никто в зале не снес Останину рыло?» Военкоры возмутились шуткой комика про оставшегося без ног бойца СВО

СК возбудил дело против комика Останина, пошутившего над инвалидностью бойца СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Российский комик Артемий Останин пошутил над инвалидностью бойца спецоперации (СВО). Он назвал инвалида на коляске «культяпковозкой».

В ходе концерта стендапер рассказал, что в метро ему наехали на ногу. «Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать: "Ну не гоняй ты так сильно"», — рассказал Останин. По его словам, после этого его поругала пожилая женщина и назвала хамлом. «А с *** (почему) я хамло в этой ситуации? Меня сбили. Я смотрю на это и думаю: "Просто чувак **** (идиот), на мине подорвался"», — заключил комик.

В отношении комика возбудили уголовное дело

Спустя несколько часов после того, как видео с выступлением Останиная появилось в сети, Следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило в отношении комика уголовное дело в связи с враждебными высказываниями в адрес участника СВО. В его шутке увидели признаки преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Останину грозит до шести лет лишения свободы.

Военный блогер Кирилл Федоров утверждает, что инцидентом также заинтересовались специалисты Центра «Э» — Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.

Материалы по теме:
Героям спецоперации. Открытие музея СВО во Владимире оказалось под вопросом. В чем дело?
Героям спецоперации.Открытие музея СВО во Владимире оказалось под вопросом. В чем дело?
30 января 2025
«Я помню бой в темноте, запах пороха» Как в России ищут новые способы возвращать ветеранов СВО к мирной жизни
«Я помню бой в темноте, запах пороха»Как в России ищут новые способы возвращать ветеранов СВО к мирной жизни
16 ноября 2024
«В то утро он впервые не позвонил» Военный психолог помогала бойцам, но потом потеряла мужа на СВО. Как она справилась с горем?
«В то утро он впервые не позвонил»Военный психолог помогала бойцам, но потом потеряла мужа на СВО. Как она справилась с горем?
24 февраля 2025

После этого Останин объяснил, что высказывание про инвалида в метро не было связано со спецоперацией. По его словам, он утверждал о некоем «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как двадцать». «Про таких шутили еще со времен Comedy Club», — отметил юморист.

Военкоры возмутились шуткой и реакцией зала

Военный корреспондент Георгий Медведев уличил Останина в однообразном юморе, построенном на оскорблениях бойцов СВО. Он привел еще несколько примеров выступлений стендапера, в которых тот шутил про погибших бойцов и их семьи, и призвал не верить объяснениям Останина. «Не обольщайтесь: весь изрыгаемый им словесный понос идет в одном контексте», — заявил он.

Даниил Безсонов призвал силовиков провести проверку организаторов шоу. Военкор указал, что те допустили подобные высказывания на своей площадке, а позднее распространяли это видео.

Материалы по теме:
«Жены не умеют отпускать мужей на войну» Военный психолог — о душевных травмах бойцов СВО и непонимании близких
«Жены не умеют отпускать мужей на войну»Военный психолог — о душевных травмах бойцов СВО и непонимании близких
18 ноября 2024
«Он боялся остаться калекой» Жены бойцов СВО встретят третий Новый год без мужей, ведь те на фронте. Что они чувствуют?
«Он боялся остаться калекой»Жены бойцов СВО встретят третий Новый год без мужей, ведь те на фронте. Что они чувствуют?
23 декабря 2024

Военный блогер Юрий Евич отметил, что члены жюри и зрители все же прохладно встретили выступление Останина. «С другой стороны, непонятно, почему в зале не нашелся хоть один человек, который бы встал, вышел на сцену и снес бы Останину рыло всмятку», — заявил он, добавив, что в 1945 году за подобную шутку про ветерана Великой Отечественной войны зрители сами бы разобрались с сатириком.

Аналитик Борис Рожин предложил Следственному комитету проверить Останина на дискредитацию Вооруженных сил РФ. «Там статья повеселее будет. Для "комика"», — поиронизировал он. Блогер также посетовал, что «цели СВО в культуре пока не достигнуты».

    Обсудить
    Последние новости

    «Почему никто в зале не снес Останину рыло?» Военкоры возмутились шуткой комика про оставшегося без ног бойца СВО

    В Калининградской области аварийный дом рухнул с людьми внутри

    Жительница Суджи рассказала об отношении бойцов ВСУ к конфликту

    В Ростовской области отразили атаку беспилотников

    Подсчитано число погибших за неделю в Курской области бойцов ВСУ

    Россиянку оштрафовали за «забытые» в трусах часы Apple Watch

    Силы ПВО сбили 15 беспилотников в российском регионе

    В США рассказали о планах Трампа по Йемену

    В США задались вопросом из-за позиции Украины

    Мошенники придумали новую схему для доступа к мобильному банку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше