«Почему никто в зале не снес Останину рыло?» Военкоры возмутились шуткой комика про оставшегося без ног бойца СВО

СК возбудил дело против комика Останина, пошутившего над инвалидностью бойца СВО

Российский комик Артемий Останин пошутил над инвалидностью бойца спецоперации (СВО). Он назвал инвалида на коляске «культяпковозкой».

В ходе концерта стендапер рассказал, что в метро ему наехали на ногу. «Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать: "Ну не гоняй ты так сильно"», — рассказал Останин. По его словам, после этого его поругала пожилая женщина и назвала хамлом. «А с *** (почему) я хамло в этой ситуации? Меня сбили. Я смотрю на это и думаю: "Просто чувак **** (идиот), на мине подорвался"», — заключил комик.

В отношении комика возбудили уголовное дело

Спустя несколько часов после того, как видео с выступлением Останиная появилось в сети, Следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило в отношении комика уголовное дело в связи с враждебными высказываниями в адрес участника СВО. В его шутке увидели признаки преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Останину грозит до шести лет лишения свободы.

Военный блогер Кирилл Федоров утверждает, что инцидентом также заинтересовались специалисты Центра «Э» — Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.

После этого Останин объяснил, что высказывание про инвалида в метро не было связано со спецоперацией. По его словам, он утверждал о некоем «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как двадцать». «Про таких шутили еще со времен Comedy Club», — отметил юморист.

Военкоры возмутились шуткой и реакцией зала

Военный корреспондент Георгий Медведев уличил Останина в однообразном юморе, построенном на оскорблениях бойцов СВО. Он привел еще несколько примеров выступлений стендапера, в которых тот шутил про погибших бойцов и их семьи, и призвал не верить объяснениям Останина. «Не обольщайтесь: весь изрыгаемый им словесный понос идет в одном контексте», — заявил он.

Даниил Безсонов призвал силовиков провести проверку организаторов шоу. Военкор указал, что те допустили подобные высказывания на своей площадке, а позднее распространяли это видео.

Военный блогер Юрий Евич отметил, что члены жюри и зрители все же прохладно встретили выступление Останина. «С другой стороны, непонятно, почему в зале не нашелся хоть один человек, который бы встал, вышел на сцену и снес бы Останину рыло всмятку», — заявил он, добавив, что в 1945 году за подобную шутку про ветерана Великой Отечественной войны зрители сами бы разобрались с сатириком.

Аналитик Борис Рожин предложил Следственному комитету проверить Останина на дискредитацию Вооруженных сил РФ. «Там статья повеселее будет. Для "комика"», — поиронизировал он. Блогер также посетовал, что «цели СВО в культуре пока не достигнуты».