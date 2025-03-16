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00:10, 16 марта 2025Интернет и СМИ

Военкор уличил пошутившего про «культяповозку» комика в других шутках про бойцов СВО

Военкор Медведев: весь юмор комика Останина построен на оскорблениях бойцов СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Военный корреспондент Георгий Медведев уличил комика Артемия Останина в однообразном юморе, построенном на оскорблениях бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Военкор привел еще несколько примеров выступлений стендапера, в которых тот шутил про погибших бойцов и их семьи, и призвал не верить объяснениям Останина. «Не обольщайтесь: весь изрыгаемый им словесный понос идет в одном контексте», — резюмировал он.

15 марта в сети распространилось выступление комика, в котором тот говорил, что в метро столкнулся с «культяпковозкой» — по его словам, военный остался без ног от мины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

После этого Останин заявил, что его шутка не была связано со спецоперацией, а он говорил о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как двадцать».

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