Силовые структуры
17:45, 4 февраля 2026Силовые структуры

В СПЧ двумя словами прокомментировали приговор комику Останину

Меркачева назвала слишком суровым приговор комику Останину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Приговор стендап-комику Артемию Останину (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в пять лет и девять месяцев колонии общего режима — слишком суровый. Об этом заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, передает ее слова «Газета.Ru».

По мнению Меркачевой, комику достаточно было назначить обязательные или принудительные работы, например отправить его трудиться санитаром в госпиталь для раненных.

Останину вынесли приговор ранее 4 февраля. Его признали виновным по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Ранее сообщалось, что прокуратура заблюрила слово на его толстовке.

