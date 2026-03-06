Реклама

Силовые структуры
12:08, 6 марта 2026Силовые структуры

Ведущего новостного YouTube-канала объявили в России в розыск

МВД объявило в розыск ведущего новостного YouTube-канала Рубина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: САМАРА / YouTube

МВД России объявило в розыск ведущего новостного YouTube-канала Антона Рубина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Это следует из базы розыска ведомства.

Рубин разыскивается по статье Уголовного кодекса, сама она не раскрывается. Как стало известно ТАСС, журналист стал фигурантом уголовного дела о фейках против Вооруженных сил России.

Рубин — экс-сотрудник «Эха Москвы» в Самаре. В январе 2025 года его внесли в реестр иноагентов.

Ранее сообщалось, что следователи назвали виновных в теракте на мосту в Брянской области.

