Ведущего новостного YouTube-канала объявили в России в розыск

МВД России объявило в розыск ведущего новостного YouTube-канала Антона Рубина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Это следует из базы розыска ведомства.

Рубин разыскивается по статье Уголовного кодекса, сама она не раскрывается. Как стало известно ТАСС, журналист стал фигурантом уголовного дела о фейках против Вооруженных сил России.

Рубин — экс-сотрудник «Эха Москвы» в Самаре. В январе 2025 года его внесли в реестр иноагентов.

