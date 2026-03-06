Реклама

11:37, 6 марта 2026Силовые структуры

Следователи назвали виновных в теракте на мосту в Брянской области

СК: Семеро военных ВСУ причастны к подрыву моста под Брянском в мае 2025 года
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Следователи установили причастность семи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) к подрыву моста в Брянской области в мае прошлого года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России, ссылаясь на оперативное совещание председателя ведомства Александра Бастрыкина в Донецке.

По данным СК, схема по вторжению украинской диверсионной группы на территорию региона была разработана командующим Силами специальных операций ВСУ Александром Трепаком и его подчиненным Богданом Ивашиной. Согласно плану, семь украинских военных незаконно пересекли границу РФ, установили взрывное устройство на опоры моста и подорвали их 31 мая 2025 года.

Взрыв привел к сходу тепловоза с рельсов и опрокидыванию двух вагонов. Семь человек не выжили, еще 72 получили травмы. Ущерб оценивается в 680 миллионов рублей. Военные Сил специальных операций ВСУ объявлены в международный розыск.

