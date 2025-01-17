Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:12, 17 января 2025Интернет и СМИ

Журналистов Козенко и Лотареву признали иноагентами

Минюст внес в реестр иноагентов журналистов Андрея Козенко и Анастасию Лотареву
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минюст РФ признал иностранными агентами журналистов Андрея Козенко и Анастасию Лотареву. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отметили в ведомстве, Козенко внесли в реестр за то, что он распространял для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов, а также выступал против спецоперации на Украине. Также отмечается, что журналист распространял недостоверную информацию об избирательной системе России.

Лотарева, сообщает Минюст, распространяла фейки о решениях органов российской власти, а также формировала негативный образ Вооруженных сил России. Кроме того, она распространяла материалы организаций, признанных нежелательными на территории России.

Также статус иноагента получили журналисты Антон Рубин, Александра Прокопенко и Ксения Кирия. Они также распространяли информацию, произведенную нежелательными организациями.

В ноябре 2024 году в реестр иноагентов внесли журналистку Татьяну Становую. Ведомство отмечало, что Становая распространяла материалы иноагентов, недостоверную информацию о решениях российской власти, а также транслировала сообщения нежелательных организаций.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал прорывным новый договор с Ираном

      Стилист Лисовец оценил современные тренды словами «голые жопы и вульгарность»

      Зеленский наградил заколотого Героем России бойца ВСУ

      На миллионы блогерши Лерчек наложили арест до конца судебного разбирательства

      Президент Ирана высказался о подписании договора о сотрудничестве с Россией

      Иран представил новую ракету «359»

      Бывший игрок НХЛ из России рассказал о заработке 28 миллионов долларов за два месяца

      Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином

      Носорог в зоопарке насадил зебру на рог

      В США назвали единственный способ завершить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше