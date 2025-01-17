Журналистов Козенко и Лотареву признали иноагентами

Минюст внес в реестр иноагентов журналистов Андрея Козенко и Анастасию Лотареву

Минюст РФ признал иностранными агентами журналистов Андрея Козенко и Анастасию Лотареву. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отметили в ведомстве, Козенко внесли в реестр за то, что он распространял для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов, а также выступал против спецоперации на Украине. Также отмечается, что журналист распространял недостоверную информацию об избирательной системе России.

Лотарева, сообщает Минюст, распространяла фейки о решениях органов российской власти, а также формировала негативный образ Вооруженных сил России. Кроме того, она распространяла материалы организаций, признанных нежелательными на территории России.

Также статус иноагента получили журналисты Антон Рубин, Александра Прокопенко и Ксения Кирия. Они также распространяли информацию, произведенную нежелательными организациями.

В ноябре 2024 году в реестр иноагентов внесли журналистку Татьяну Становую. Ведомство отмечало, что Становая распространяла материалы иноагентов, недостоверную информацию о решениях российской власти, а также транслировала сообщения нежелательных организаций.