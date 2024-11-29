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17:11, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

Минюст пополнил список иноагентов

Минюст России включил журналистку Татьяну Становую в реестр иноагентов
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минюст России пополнил список иностранных агентов. В частности, в реестр была включена журналистка, эксперт Фонда Карнеги (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Татьяна Становая. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Становая принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагента, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Также отмечается, что журналистка распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

Кроме того, иноагентами признали исследовательский центр «Сова» и проект «Радио Сахаров».

Ранее сообщалось, что в список иноагентов включили ингушского журналиста Магомеда Ториева. Также иноагентом признали физика и писательницу Веру Афанасьеву.

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