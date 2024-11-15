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18:21, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

Минюст пополнил список иноагентов

Минюст включил в список иноагентов физика Афанасьеву и журналиста Ториева
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст России включил в список иноагентов ингушского журналиста Магомеда Ториева. О том, что министерство пополнило реестр, сообщается на его сайте.

Иностранным агентом также была признана физик и писательница Вера Афанасьева.

В Минюсте заявили, что Ториев и Афанасьева распространяли недостоверную информацию о политике, проводимой российскими властями, и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской армии. Они также выступали против спецоперации на Украине.

«Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных», — также говорится в сообщении.

Ранее Минюст включил в перечень иноагентов комика Дениса Чужого. Кроме того иноагентом был признан журналист Дмитрий Трещанин.

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