Минюст пополнил список иноагентов

Минюст России включил в список иноагентов ингушского журналиста Магомеда Ториева. О том, что министерство пополнило реестр, сообщается на его сайте.
Иностранным агентом также была признана физик и писательница Вера Афанасьева.
В Минюсте заявили, что Ториев и Афанасьева распространяли недостоверную информацию о политике, проводимой российскими властями, и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской армии. Они также выступали против спецоперации на Украине.
«Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных», — также говорится в сообщении.
Ранее Минюст включил в перечень иноагентов комика Дениса Чужого. Кроме того иноагентом был признан журналист Дмитрий Трещанин.