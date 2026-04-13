Россиянка сделала кальян на куличе

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:52, 13 апреля 2026

СК возбудил дело в отношении россиянки, сделавшей кальян на куличе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении девушки из Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Фигурантке вменяют часть 1 статьи 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ. Ее уже задержали.

По версии следствия, все произошло 13 апреля. Девушка находилась в одном из заведений на улице Сретенке. Как уточняет РЕН ТВ, речь идет о кальянщице, которая сделала кальян на куличе. В ближайшее время ее доставят на допрос в следственный отдел.

Ранее московский суд приговорил к 5 годам и 9 месяцам колонии общего режима стендап-комика Артемия Останина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), виновного в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok